L’Alliance SwissPass a vendu trois millions de demi-tarifs

Pour célébrer ce trois millionième demi-tarif, une petite cérémonie symbolique a été organisée ce 19 avril 2023. L’acheteur, originaire de Berne, s’est vu offrir un bon par Véronique Stephan, responsable Marché Voyageurs des CFF, et Helmut Eichhorn, directeur de l’Alliance SwissPass. «L’abonnement demi-tarif constitue la colonne vertébrale de l’assortiment et veille à ce que les transports publics et le SwissPass soient présents en Suisse», a déclaré Helmut Eichhorn. Et Véronique Stephan de compléter: «Les chiffres croissants des abonnements en circulation montrent que le demi-tarif est un produit apprécié».