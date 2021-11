Création d’entreprises : La barre des 50’000 inscriptions devrait être dépassée

Le secteur suisse des start-up n’est pas ralenti par la crise persistante du coronavirus. Après une année 2020 déjà florissante, le record est à portée de main pour 2021.

D e plus en plus de jeunes entrepreneurs se pressent dans le secteur de la blockchain et des cryptomonnaies, en pleine évolution.

En Suisse, malgré le Covid-19, le secteur des start-up connaît une très belle évolution, à tel point qu’en 2021, le nombre de nouvelles entreprises inscrites au registre du commerce est proche d’un nouveau sommet et devrait dépasser le record de 2020. Telle est l’analyse faite par la plateforme en ligne startups.ch. Son fondateur et CEO, Michele Blasucci, prévoit une forte progression – de 4 à 5%.

Communication et marketing en baisse

D’autre part, de plus en plus de jeunes entrepreneurs se pressent dans le secteur de la blockchain et des cryptomonnaies, en pleine évolution. Ils se focalisent en priorité sur des prestations de conseil et le négoce de bitcoins ou d’ethereums. «On y trouve en partie des étudiants», pour qui c’est une activité annexe, «même si certains gagnent davantage qu’avec leur activité principale», ajoute Michele Blasucci.