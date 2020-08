Coronavirus La barre des 60’000 morts franchie au Mexique

Le Mexique est le troisième pays le plus endeuillé par le coronavirus au monde derrière les États-Unis et le Brésil, avec un total de 60’254 morts.

Plus de 60’000 personnes ont succombé au Covid-19 au Mexique, un chiffre qui va au-delà du scénario «le plus catastrophique» qu’avaient envisagé les autorités sanitaires du pays, ont-elles annoncé samedi. Quelque 644 décès ont été répertoriés sur les dernières 24 heures, pour un total de 60’254 morts, selon le ministère de la Santé.

Le 4 juin, le sous-secrétaire à la Santé, Hugo Lopez-Gatell, avait dit qu'«un scénario très catastrophique pourrait atteindre les 60’000» décès. Le Mexique est le troisième pays le plus endeuillé au monde derrière les États-Unis et le Brésil, selon les comptages de l’AFP basés sur des chiffres officiels.

Pour la première fois en quatre jours, le Brésil a enregistré moins de mille décès dus au coronavirus. Le ministère de la Santé a cependant de nouveau répertorié plus de 50'000 infections samedi. Le virus a déjà été diagnostiqué chez un total de 3'582'362 personnes au Brésil. Après les États-Unis, c'est le pays le plus touché. Selon les chiffres du ministère, le nombre de morts consécutives au Covid-19 s'élève à 114'250, dont 892 victimes de plus en 24 heures. La semaine dernière, il y avait déjà eu plusieurs jours avec moins de mille nouveaux décès quotidiens.

Peu de tests effectués

«En ce qui concerne les décès, il s’agit de décès avérés. Et il peut y avoir des décès non prouvés à l’hôpital et à domicile, cela peut fausser les données», a déclaré Malaquias Lopez, un expert de l’Université nationale autonome et ancien directeur du ministère de la Santé. Selon une estimation de l'Université d'Oxford, au sein d’un groupe de 15 pays d'Amérique latine, le Mexique est celui qui effectue le moins de tests: 7,96 pour 100’000 habitants.