Coronavirus

La barre des 600’000 décès franchie dans le monde

L’Europe, avec au moins 205’065 morts, reste le continent le plus touché, alors que plus de 100’000 nouveaux morts ont été enregistrés en 21 jours.

La pandémie du coronavirus a tué plus de 600’000 personnes dans le monde depuis sa découverte en Chine en décembre, dont plus de 200’000 en Europe et 160’000 en Amérique latine, selon un bilan réalisé par l’AFP à partir de sources officielles dimanche à 03H00.

Plus de 140’000 morts aux États-Unis

Les États-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de morts au total (140’103) devant le Brésil (78’772), le Royaume-Uni (45’273), le Mexique (38’888) et l’Italie (35’042). Le nombre de décès liés au Covid-19 a doublé en un peu plus de 2 mois. Plus de 100’000 nouveaux morts ont été enregistrés en 21 jours, depuis le 28 juin. Parmi les pays les plus durement touchés, la Belgique est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 85 décès pour 100’000 habitants, suivi par le Royaume-Uni (66), l’Espagne (61), l’Italie (58), et la Suède (56).