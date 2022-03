Suisse-Ukraine-Pologne – «Là-bas, un racisme anti-Noirs qui dépasse l’entendement»

Les dons récoltés entre Lausanne et Genève ont été redistribués.

Une camionnette remplie de vêtements d’hiver, de nourriture et de produits d’hygiène a quitté Lausanne la semaine passée à destination de la frontière ukraino-polonaise. À bord, un Lausannois et un Genevois afrodescendants désireux d’aider les étudiants africains ayant fui l’Ukraine et victimes de discrimination