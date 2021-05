Have I Been Pwned : La base de données de mots de passe fuités devient open source

Le site Have I Been Pwned a été lancé en 2013. imago images/Alexander Limbach

La plateforme de référence Have I Been Pwned, qui permet à tout internaute de savoir si ses identifiants ont été compromis, s’ouvre aux contributeurs externes et conclut un accord avec le FBI.

Le chercheur en sécurité Troy Hunt, qui a créé et gère le site Have I Been Pwned (HIBP) a annoncé que cette plateforme, qui permet aux internautes de savoir si leurs identifiants et mots de passe ont fuité lors de piratages, va collaborer avec l’organisation à but non lucratif .NET Foundation pour devenir open source. Troy Hunt permet ainsi désormais à des services tiers de contribuer à la base de données.

Le site web, qui est depuis plusieurs années une référence et enregistre près d’un milliard de requêtes par mois, a aussi conclu un partenariat avec le FBI, a fait savoir le créateur de HIBP. L’organisme fédéral partagera avec la base de données les mots de passe fuités qu’il aura recueillis lors de ses enquêtes sur la cybercriminalité. «Nous sommes ravis de collaborer avec HIBP à propos de l’important projet consistant à protéger les victimes de vol d’identité en ligne. C’est là un nouvel exemple de la valeur de partenariats conclus entre le public et le privé dans la lutte contre la cybercriminalité», a déclaré Bryan Vorndran, directeur adjoint de la division Cyber du FBI.