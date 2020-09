Royaume-Uni : La bataille autour de l’extradition d’Assange reprend

Les États-Unis veulent que le fondateur de WikiLeaks soit extradé pour répondre à la justice américaine. Une audience pour en décider reprend ce lundi à Londres.

L’Australien de 49 ans est poursuivi notamment pour espionnage par la justice américaine, pour avoir diffusé à partir de 2010 plus de 700’000 documents classifiés sur les activités militaires et diplomatiques américaines, notamment en Irak et en Afghanistan. Il risque 175 ans de prison.