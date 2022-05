Versoix (GE) : La bataille autour d’un chalet de forains s’achève

De guerre lasse, l’occupant d’une bâtisse qui fait l’objet de procédures juridiques depuis des années va évacuer le site de la Bécassière, réservé aux forains.

La police, la justice, le Canton: tous interviennent depuis huit ans à Versoix (GE), sur le site de la Bécassière réservé aux forains, pour démonter un grand chalet jugé illégal. Après de nombreux chapitres mouvementés et un énième avis d’évacuation, la saga devrait prendre fin. Le propriétaire des lieux a annoncé à la « Tribune de Genève » qu’il rendait les armes et partirait d’ici quelques semaines.

Le forain soutient toujours que son chalet, installé sur une parcelle où les constructions fixes sont interdites, correspond aux normes et respecte les gabarits. La bâtisse en bois n’a ni fondation, ni d’emprise au sol, selon son occupant et sa famille. Ce n’est pas l’analyse de l’Etat, qui juge l’habitation surdimensionnée. Celui-ci estime que les chalets sont prohibés dans cette zone où – pour respecter les normes en vigueur - les habitions doivent être démontables et ne pas avoir de premier étage.