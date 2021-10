Etats-Unis – La bataille commence entre les pro-syndicats et Amazon

États-Unis : La bataille commence entre les pro-syndicats et Amazon

Après un premier échec en Alabama, des employés d’un entrepôt d’Amazon à New York veulent réussir à monter un syndicat, ce qui serait une première

Pour l’emporter lors d’un futur vote, il faudra que plus de la moitié des employés de l’entrepôt new-yorkais se prononce en faveur de la création d’un syndicat.

Des employés d’un entrepôt d’Amazon à New York, qui veulent réussir à créer un syndicat après l’échec d’une tentative dans l’Alabama, ont annoncé lundi avoir franchi la première étape devant l’agence en charge du droit du travail, ce dont le géant du commerce a dit douter.

«Nous avons déjà plus de 2000 signatures et ce n’est que le début», a annoncé le leader du mouvement, baptisé Amazon Labor Union (ALU, «syndicat des travailleurs d’Amazon»), Christian Smalls, en sortant de l’agence fédérale en charge du droit du travail (National Labor Relations Board, NLRB), à Brooklyn.

«Écouter nos employés»

Vêtu d’une salopette rouge et portant au-dessus de la tête le masque des personnages de la série Netflix «Casa de papel», Christian Smalls, lui-même licencié d’Amazon il y a quelques mois, a assuré que «le monde nous regarde (…) New York est une ville de syndicats, et nous allons le prouver». Derrière lui, se dressait une caricature de l’ancien PDG du groupe, Jeff Bezos.