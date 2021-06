Berne - La bataille contre les cigarettiers est lancée pour 2022

Lundi, le Conseil des États a accepté par 25 voix contre 17 de limiter l’interdiction de la publicité uniquement aux journaux et sites destinés aux moins de 18 ans. En première lecture, il avait souhaité étendre l’interdiction à tous les journaux et sites auxquels les jeunes peuvent accéder. Cette marche arrière fait suite à d’autres qui ont vidé cette réforme de la loi sur les produits du tabac en route depuis cinq ans.

Ni goudron, ni nicotine, ni monoxyde

Le Conseil des États était déjà revenu sur sa décision d’interdire le parrainage d’événements ayant un caractère international ou s’adressant à des mineurs. Il a accepté une proposition d’Olivier Français (PLR/VD), par 23 à 21, pour limiter les indications sur les paquets de cigarettes, en supprimant les indications de goudron, nicotine et monoxyde de carbone. Les cigarettiers pourront également promouvoir les cigarettes électroniques. Enfin, les fabricants ne seront plus tenus d’être transparents sur les montants qu’ils consacrent à la publicité, au sponsoring et au parrainage.