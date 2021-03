Publicité comparative : La bataille entre PC et Mac repart de plus belle

Évincé par Apple, le fabricant de puces Intel s’est payé les services de l’acteur de la célèbre pub «I’m a Mac» pour vanter les machines qu’il équipe.

Justin Long a changé de camp. L’acteur des spots publicitaires «Hello I’m a Mac» dénigre désormais les ordinateurs d’Apple pour mieux mettre en avant ceux équipés de puces d’Intel. Le message publicitaire se joue de ce transfert en lui faisant dire «Hello I’m a… Justin» avec le fond blanc caractéristique des publicités Mac vs PC d’Apple diffusées dès 2006.

Justin Long se moque par exemple de la Touch Bar des MacBook, de leur absence de prise en charge de plusieurs moniteurs et de choix de couleurs «de plus en plus gris». À l’époque, Justin avait été chargé de ringardiser les PC en apparaissant avec une chemise décontractée contrastant avec l’uniforme porté par l’homme PC.