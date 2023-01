Agressions sexuelles et téléréalité : La bataille judiciaire entre Illan et Alix est lancée

Ilan Castronovo poursuit Alix Desmoineaux pour diffamation, injure publique, harcèlement et dénonciation calomnieuse.

Héros des «Marseillais» et de «Princes et princesses de l’amour», Illan Castronovo, 29 ans, poursuit l’ancienne actrice devant le tribunal correctionnel de Marseille, pour diffamation, injure publique, harcèlement et dénonciation calomnieuse.