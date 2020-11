Nagorny Karabakh : La bataille pour Choucha se poursuit selon Erevan

La capitale arménienne continue d’affirmer que les combats se poursuivent pour le contrôle cette ville clé dont l’Azerbaïdjan a annoncé hier le capture.

Selon un communiqué diffusé par le centre de presse des forces arméniennes, «des combats intenses» se poursuivent depuis deux jours dans les environs de Choucha contre l’armée azerbaïdjanaise qui a «subi des pertes considérables et (a) battu en retraite». (image d’archive)

Les forces armées azerbaïdjanaises cherchent depuis la fin septembre à reprendre le contrôle de ce territoire séparatiste soutenu par Erevan et qui lui échappe depuis les années 1990. L’offensive lui a permis en six semaines de reprendre de nombreux territoires.

Sur la route entre l’Arménie et Stepanakert

Choucha, érigée au sommet d’une montagne, est située à seulement quinze kilomètres de la capitale des séparatistes, Stepanakert, et sur la principale route reliant la république autoproclamée à l’Arménie, son parrain politique, économique et militaire.

Lors d’une allocution télévisée dimanche, le président azerbaïdjanais Ilham Aliev avait annoncé «avec une fierté et une joie très grandes» que Choucha avait été «libérée».

Bombardements des deux côtés

Les forces arméniennes ont fait état lundi de bombardements azerbaïdjanais sur plusieurs localités sous leur contrôle, dont Stepanakert, visée par des «missiles à longue portée». «Des bâtiments, des zones résidentielles, des infrastructures d’importance publique et économique ont été visés. Il n’y a aucun complexe militaire sur ces sites», a affirmé le service de presse des forces arméniennes.

L’armée azerbaïdjanaise a de son côté rapporté des tirs arméniens sur ses positions et sur plusieurs localités à l’aide d’armes de petit calibre, d’artillerie et de mortiers. Elle a également affirmé avoir forcé son adversaire à battre en retraite et avoir la situation «sous contrôle».