Ethiopie – La bataille pour Dessie se poursuit entre les rebelles et l’armée

Déplacés à nouveau en fuite

Dessie, située juste au sud du Tigré, à 400 km au nord d’Addis Abeba, a reçu ces derniers mois de milliers de déplacés des combats entre forces du TPLF et celles de l’armée fédérale et de ses alliés amhara. Samedi, des milliers d’habitants de Dessie avaient commencé à fuir la ville pour gagner celle de Kombolcha, plus au sud.