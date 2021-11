E-sport  – La bataille pour l’anneau reprend sur «Halo Infinite» 

«Halo Infinite» et les Halo Championship Series scellent les retrouvailles entre l’e-sport et le Master Chief.

Le coup d’envoi des Halo Championship Series a ainsi été donné samedi en Europe, en Amérique du Nord, au Mexique et en Australie, avec deux journées de qualifications ouvertes, première étape d’un circuit ambitieux qui se terminera en octobre 2022 avec les championnats du monde. Pour cette reprise après trois ans de pause, le studio 343 Industries a mis les petits plats dans les grands en s’associant avec les organisateurs de tournois Faceit et ESL/DreamHack, et en annonçant plus de 3 millions de dollars en jeu au total.