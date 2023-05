Genève: La bataille pour les départements de l’Etat est lancée

Largement en tête du second tour de l’élection au Conseil d’État, dimanche 30 avril 2023, la sortant PLR Nathalie Fontanet conserva le Département des finances, a-t-elle annoncé.

Si les choix des membres de l’Exécutif élus dimanche ne seront pas connus avant plusieurs jours, des orientations se dessinent déjà pour l’attribution des départements cantonaux. «Je reste aux Finances», a ainsi proclamé la PLR Nathalie Fontanet. Auteure d’un score magistral – «une reconnaissance de mon travail» – on ne voit pas qui pourrait lui contester un dicastère si cher à la droite. À la tête de la Cohésion sociale, Thierry Apothéloz s’y sent bien. Sa grande réforme de l’aide sociale pourrait être votée avant l’été et le socialiste devrait donc poursuivre au même poste… en absorbant le domaine de la Santé? «Cela aurait une certaine cohérence», selon lui.