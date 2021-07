Finlande : La bataille pour sauver les phoques les plus menacés au monde

Les autorités finlandaises ont demandé cette année à ce que l’habitat du phoque annelé, dans la région des lacs de Finlande, soit inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco.

Ses vibrisses à la surface de l’eau, Eeva profite de la quiétude du lac Saimaa en Finlande, qui abrite l’une des espèces de phoques les plus rares au monde, mais aussi la plus menacée.

«Elle ne s’éloigne pas car nous nous connaissons depuis près de trente ans», sourit Risto Eronen, un retraité qui, depuis son enfance, observe de près les allées et venues des phoques annelés de Saimaa.

«C’est la vieille dame de Saimaa et elle a donné naissance à dix petits dans sa vie», raconte à l’AFP le septuagénaire, installé sur son bateau à quelques mètres du mammifère.

En cette mi-juin, les phoques ont quitté leur lieu de reproduction sur les rochers pour les profondeurs du lac. Seule Eeva -et son cri si particulier-daigne se montrer.

«Elle s’est accrochée à une ligne (...), a commencé à émettre de lourds sifflements» et à passer beaucoup plus de temps à la surface pour respirer, explique Risto Eronen. «C’est très probablement à cause d’un hameçon dans sa gorge».