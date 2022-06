Etats-Unis: La bataille sur l’avortement gagne les élections de mi-mandat

États-Unis : La bataille sur l’avortement gagne les élections de mi-mandat

Les démocrates espèrent que la décision de la Cour suprême poussera les électeurs à se mobiliser en plus grand nombre lors des élections de mi-mandat de novembre.

«Les électeurs doivent se faire entendre», a appelé le dirigeant démocrate dès vendredi, assurant que «les libertés personnelles seront sur les bulletins» de vote lors des élections de mi-mandat de novembre. Traditionnellement, ce scrutin lors duquel les États-Unis renouvellent la totalité des sièges de la Chambre des représentants ainsi qu’un tiers du Sénat est défavorable au pouvoir en place, et mobilise peu.

Or, souligne-t-elle, «l’opinion publique est globalement favorable au droit à l’avortement, et cela est vrai même chez les républicains». Selon un sondage CBS News/YouGov réalisé immédiatement après que la Cour suprême a enterré le droit à l’avortement vendredi, 50% des démocrates se disaient plus susceptibles de voter après la décision du temple du droit américain.