Écosse: la BBC annonce que la Première ministre écossaise va démissionner

Royaume-Uni : Démission surprise de la Première ministre écossaise

«Dans ma tête et dans mon cœur, je sais que le moment est venu, que c’est le bon moment pour moi, pour mon parti et pour le pays, et j’annonce donc aujourd’hui mon intention de démissionner en tant que Première ministre et cheffe de mon parti», a déclaré Nicola Sturgeon lors d’une conférence de presse.