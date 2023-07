Royaume-Uni: La BBC suspend un présentateur accusé de pédopornographie

Peu après un entretien téléphonique organisé en urgence entre la ministre de la Culture Lucy Frazer et le directeur général du géant de l’audiovisuel public Tim Davie, la BBC a indiqué dans un communiqué «qu’un membre masculin de ses effectifs a été suspendu» et que le groupe «s’évertue à établir les faits aussi vite que possible».

«Il s’agit d’un ensemble de circonstances complexes et évoluant rapidement» et «il est important que ces sujets soient traités équitablement et avec soin», a ajouté le groupe. «Nous avons également contacté les autorités extérieures, conformément à nos protocoles», a affirmé la BBC.