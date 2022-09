Economie : La BCE déterminée à frapper fort contre l’inflation

Après une première hausse des taux plus ample que prévu en juillet, la Banque centrale européenne (BCE) est de nouveau rattrapée par les records d’inflation et pourrait accélérer jeudi le resserrement de sa politique monétaire. «La seule question est de savoir si une hausse de 50 ou de 75 points de base» des taux de référence sera décidée à l’issue du Conseil des gouverneurs, juge Carsten Brzeski, économiste chez ING.

La deuxième option est l’hypothèse privilégiée par les observateurs alors que les prix ont grimpé en août de 9,1% sur un an dans la zone euro, un record depuis la création de la monnaie unique et un score très largement au-dessus du taux de 2% visé à terme par la BCE.

La BCE avait eu la main ferme en juillet en relevant ses trois taux d’un demi-point, la première hausse en plus de dix ans après une ère de généreuse politique monétaire qui avait permis de stimuler l’économie. La seule voie désormais possible pour les gardiens de l’euro est celle de la «détermination» contre l’inflation, et ce «même au risque d’une croissance plus faible et d’un chômage plus élevé», a fait valoir fin août Isabel Schnabel, membre du directoire de la BCE.