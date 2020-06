Covid-19

La BCE devrait renforcer son bazooka face à la crise

La Banque centrale européenne devrait augmenter jeudi son soutien à l’économie, afin de limiter les dégâts causés par la pandémie.

Selon nombre d’analystes, le programme PEPP de la BCE visant à limiter les effets de la pandémie, initialement doté de 750 milliards d'euros pour racheter des obligations publiques et privées, devrait être gonflé de 500 milliards d'euros.

«Rarement les arguments en faveur d’un renforcement du stimulus monétaire de la BCE n’ont été aussi forts», résume Holger Schmieding, économiste chez Berenberg. Pour se décider, les gardiens de l’euro disposeront d’un nouveau jeu de prévisions macroéconomiques courant jusqu’en 2022, évaluation cruciale de l’ampleur et la durée de la crise.

D’ores et déjà, la présidente de la BCE Christine Lagarde table sur un recul du produit intérieur brut (PIB) de la zone euro compris entre 8 et 12% cette année, avant une reprise aux contours incertains. Difficulté supplémentaire: si les mesures de confinement ont entraîné un choc économique «très symétrique», qui a frappé tous les pays autour de la mi-mars, le rebond s’annonce «beaucoup plus asymétrique», observe Carsten Brzeski, de la banque ING.