La BCE met une pause à sa politique monétaire restrictive

La Banque centrale européenne (BCE) a laissé ses taux inchangés jeudi, marquant une pause dans sa politique monétaire restrictive, après dix hausses d’affilée depuis juillet 2022, au moment où l’inflation ralentit en zone euro. Le taux de dépôt, qui fait référence, reste à 4,0%, son niveau le plus haut depuis le lancement de la monnaie unique en 1999, tandis que le taux de refinancement et le taux de facilité de prêt marginal se situent respectivement à 4,50% et 4,75%.