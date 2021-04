Finance : La BCE maintient ses taux directeurs inchangés

La Banque centrale européenne garde son cap monétaire face aux incertitudes de la pandémie.

La principale arme de la BCE, le programme d’achat d’urgence face à la pandémie (PEPP) lancé il y a un an pour maintenir des conditions de financement favorables, doit toujours porter sur 1,850 milliard d’euros à dépenser d’ici mars 2022. Les taux d’intérêt ont été maintenus à leur plus bas historique. Une partie des liquidités déposées auprès de la BCE au lieu d’être distribuées via des crédits vont restées taxées à -0,5%, comme depuis septembre 2019.