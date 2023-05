Durcissement monétaire: la BCE relève ses taux de 0,25 point

On ignore la politique monétaire prévue à l’avenir par la BCE.

Il s’agit de la septième hausse de taux en dix mois mais du geste le plus modéré de la BCE, depuis qu’elle a commencé son tour de vis. Les taux d'intérêt de la BCE se révèlent désormais dans une fourchette comprise entre 3,25 et 4%, au plus haut depuis octobre 2008.