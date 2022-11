Union européenne : La BCE veut punir les banques qui n’intègrent pas le risque climatique

Le superviseur bancaire au sein de la BCE a conduit cette année une revue fouillée de la stratégie, des méthodes de gouvernance et de gestion des risques liés au climat auprès de 186 banques dans 21 pays et détenant des actifs totaux de 25’000 milliards d’euros, soit quasi autant en francs. Il en ressort que malgré des améliorations, les banques doivent encore mieux identifier et gérer les risques climatiques et environnementaux qui résident chez leurs clients.