Genève : La BCGE affiche un excellent résultat malgré la crise

Le bénéfice net de la Banque Cantonale de Genève est en hausse de 8,4% en 2020, malgré un net recul du chiffre d’affaires de 12,8%.

En 2020, la Banque Cantonale de Genève (BCGE) a enregistré un bénéfice net en hausse de 8,4%, à 105 millions de francs. Et ce, malgré un chiffre d’affaires de 367 millions, en net recul (-12,8%). «Du fait de la conjoncture en récession et d’éléments non récurrents, la compétitivité de la banque reste intacte», indique un communiqué publié mardi matin. La performance est qualifiée de «résiliente». La banque a vu ses effectifs s’étoffer, avec la création de 39 nouveaux emplois et compte désormais 873 collaborateurs (ou 820 en équivalent plein temps).