Vaud : La BCV satisfaite de son exercice 2020

La Banque cantonale vaudoise a enregistré un bénéfice net de 331 millions de francs l’année dernière.

Le groupe BCV a annoncé jeudi matin un bénéfice net de 331 millions de francs, en recul de 9% par rapport au bénéfice record de 2019. Les revenus s’inscrivent à 945 millions, en repli de 57 millions (-6%) essentiellement en raison des effets de la crise du Covid-19 et de l’environnement de taux d’intérêt négatifs, indique la banque, dans un communiqué. Etant donné les circonstances, elle qualifie ce résultat de «solide».

Plus de 6000 crédits Covid

L’an dernier, la BCV estime avoir «pleinement joué son rôle au service de l’économie du canton», notamment en octroyant plus de 6000 crédits Covid-19, pour un total supérieur à 700 millions de francs. Elle a aussi procédé au report de deux échéances d’amortissement sur les crédits aux PME, une mesure qui a laissé plus de 40 millions de liquidités à leur disposition et qui est répétée en 2021.