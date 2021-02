Valais : La BCVs affiche une forte progression des prêts hypothécaires

Au bilan 2020, les créances hypothécaires enregistrent une forte croissance de 6,1%, à 10,985 milliards. Le résultat net est stable.

Pour remplir sa mission en faveur de l’économie valaisanne et permettre aux entreprises et indépendants de disposer de liquidités supplémentaires dans cette période de crise, la BCVs a suspendu les amortissements sur les crédits des entreprises et des indépendants durant l’année 2020. Cette mesure a précédé le programme de prêts Covid, instauré par la Confédération, auquel la BCVs a également participé. Le cumul de ces mesures

représente plus de 270 millions mis à disposition de l’économie valaisanne, selon le communiqué de la banque.