Actualisé il y a 8min

Suisse

La beauté des côteaux haut-valaisans primée

Le prix du «Paysage de l’année 2020» d’une valeur de 10’000 francs a été attribué aux côteaux entre Naters et Ausserberg.

«Par leur engagement, ils contribuent à la préservation de la tradition encore vivante de l’irrigation gravitaire», estime la Fondation suisse pour la protection et l’aménagement du paysage. © Switzerland Tourism

Les pentes irriguées des coteaux ensoleillés du Haut-Valais entre Naters et Ausserberg ont été désignées «Paysage de l’année 2020». Le prix doté de 10’000 francs sera remis le 31 juillet sur place près du bisse de Nirwärch.

Tradition préservée

Les bénéficiaires sont les communes d’Ausserberg, de Baltschieder, d’Eggerberg et de Naters ainsi que les autorités cantonales et les consortages des bisses. «Par leur engagement, ils contribuent à la préservation de la tradition encore vivante de l’irrigation gravitaire», estime la Fondation suisse pour la protection et l’aménagement du paysage (FP) dans un communiqué.

Grâce à cette pratique traditionnelle et à la conservation des bisses, il s’est formé «un paysage culturel unique et diversifié comportant un grand nombre d’habitats naturels et une importante biodiversité», ajoute-t-elle. Coronavirus oblige, la cérémonie publique de remise du prix prévue en mai a été reportée au 31 juillet.

«Honorer des paysages culturels d’exception»

Le prix du «Paysage de l’année», décerné depuis 2011, permet d’honorer des paysages culturels exceptionnels et l’engagement des populations locales en faveur du paysage. En 2019, il était allé à la forêt marécageuse de l’Ibergeregg (SZ). Les abbayes et monastères de la Sarine, ainsi que le canal de Hagneck (BE) ou encore la vallée de Muggio au sud du Tessin ont aussi figuré parmi les primés.