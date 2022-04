Tendance – La beauté mise sur les cosmétiques non genrés

Miroir de l’évolution des mœurs de la société, la mode n’hésite plus à proposer des collections de vêtements pensées pour tout le monde, sans distinction de genre. Un chemin emprunté également par la beauté. De nombreuses marques ont choisi de se lancer sur la voie des cosmétiques non genrés. En voici cinq.

NOTO Botanics

Less is more. C’est le credo de cette marque de cosmétiques véganes tout droit venue des États-Unis. Gloria Noto, la fondatrice, explique l’avoir créée par le besoin de voir davantage d’inclusion dans le domaine de la beauté. «(…) j’étais super heureuse de créer une ligne de produits qui célèbre la diversité des identités, ce qui manquait selon moi dans le monde de la clean beauty.»

absolution

Certifiée bio et naturelle, la marque française absolution mise sur un large choix de soins ciblés pour le visage et le corps, mais aussi une gamme de make-up unisexe.

We are fluids

Basée à Brooklyn, la marque de make-up We are fluids est une militante LGBTQIA+. «Nous pensons que le maquillage est quelque chose de joyeux, d’amusant et que personne ne devrait en être exclu.» Ses best-sellers? Les gloss et les vernis à ongles.

Humanrace

«Humanrace ne fait aucune distinction de genre ni de race. Nos produits sont pour les être humains. Nous sommes tous nés égaux et Humanrace célèbre cela.» Créé en 2020 par Pharrell, le label propose des produits de beauté pour le visage et pour le corps.

Salt & Stone