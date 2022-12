La Belgique appelle ses ressortissants à quitter très vite l’Iran

«Détention arbitraire» : La Belgique appelle ses ressortissants à quitter l’Iran «dans les plus brefs délais»

La Belgique a appelé, dimanche, ses ressortissants «de passage en Iran» à quitter le pays «dans les plus brefs délais», à cause de «risques accrus de détention arbitraire» après la condamnation de l’humanitaire Olivier Vandecasteele. «Tout visiteur belge, y compris binational, s’expose à un risque élevé d’arrestation, de détention arbitraire et de jugement inéquitable. Ce risque concerne également les personnes effectuant en Iran un simple séjour touristique», a mis en garde le Ministère des affaires étrangères.

«Les ressortissants belges qui, en dépit de cette mise en garde, se trouveraient actuellement en Iran sont invités à faire preuve de la plus grande vigilance et à prendre les précautions indispensables pour assurer leur sécurité. Récemment, un ressortissant belge et plusieurs autres Occidentaux ont été arrêtés de façon arbitraire et sont aujourd’hui emprisonnés», a rappelé le ministère.