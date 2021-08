Coronavirus : La Belgique assouplit ses restrictions et réfléchit à l’obligation vaccinale des soignants

Lâcher la bride pour les restaurants tout en envisageant d’étendre la vaccination au personnel soignant: la lutte contre le Covid bouge en Belgique.

La Belgique a annoncé, vendredi, un assouplissement au 1er septembre d’une partie des restrictions destinées à endiguer la pandémie de Covid-19. Plus précisément, celles encadrant les restaurants, les fêtes privées et manifestations culturelles seront supprimées, a annoncé le comité de concertation, qui regroupe le gouvernement fédéral et les entités fédérées.