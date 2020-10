Coronavirus : La Belgique atteint le pic de la première vague

Mardi le a enregistré 689 nouvelles admissions à l’hôpital, battant le record absolu établi le 28 mars. Résultat: il y a presque autant de malades dans les hôpitaux que lors du pic du 6 avril.

En Belgique, où un nouveau durcissement des restrictions pourrait être annoncé vendredi, le taux d’incidence du virus dans la population est le plus élevé au monde, si l’on excepte la petite principauté d’Andorre. D’après des données de l’AFP, près de 891 nouveaux cas pour 100’000 habitants ont été recensés ces sept derniers jours dans le royaume, contre 826 en République tchèque, deuxième pays le plus touché (hors micro Etats). Les pays voisins comme la France (397) et les Pays-Bas (394) sont respectivement 9e et 10e dans ce classement.