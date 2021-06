EURO 2020 - La Belgique écarte le tenant du titre portugais

EURO 2020 : La Belgique écarte le tenant du titre

À Séville dimanche, les Belges ont battu le Portugal 1-0. Ils verront les quarts de finale grâce à un but de Thorgan Hazard. Les Portugais ont donc remis en jeu leur titre de champions d’Europe.

Le but de Thorgan Hazard envoie la Belgique en quart de finale.

Le champion d’Europe en titre est tombé ! La Belgique a dominé le Portugal 1-0 dimanche à Séville et a arraché son billet pour les quarts de finale de l’Euro, où elle rencontrera l’Italie, tandis que Cristiano Ronaldo, éteint, sort du tournoi dès les 8es de finale.

La «première finale» de l’Euro a tranché : grâce à un éclair de Thorgan Hazard juste avant la pause (42e), les Diables rouges ont confirmé faire partie des grands favoris pour la victoire finale, et ont éliminé un sérieux candidat au titre.

Thorgan Hazard célèbre son but avec son frère Eden. L’un a mené le jeu belge et l’autre l’a conclu.

Entre Romelu Lukaku, Eden Hazard, Kevin de Bruyne, Diogo Jota ou Bruno Fernandes, la pelouse du stade de la Cartuja était cernée de stars, dimanche soir. Mais la plus brillante d’entre elles s’est éteinte, et son équipe avec elle.

Impuissant, isolé, le capitaine portugais Cristiano Ronaldo a été complètement transparent, s’agaçant des choix de ses partenaires (une grimace après un sprint inutile, une levée de bras après le but encaissé...) sans proposer mieux.

Ronaldo éteint

Encensé la veille par Jan Vertonghen, qui l’a qualifié de «phénomène» et qui a dit l'»admirer", le N.7 portugais a manqué une occasion en or de hisser son nom un peu plus haut au sommet du panthéon du football mondial.