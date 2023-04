Iran: La Belgique exige la libération de son travailleur humanitaire

La famille de l’otage a de nouveau fait état mardi matin de «graves problèmes de santé» mettant sa vie en danger. «Il ne peut presque plus se tenir debout à cause de douleurs musculaires et nerveuses insupportables» et «le manque d’action concrète et de résultat rapide pourrait amener Olivier dans une situation irréversible», a averti la famille dans un communiqué. Elle a rappelé que M. Vandecasteele était emprisonné à l’isolement sans aucun accès à un traitement médical.