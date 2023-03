Protection des données : La Belgique interdit TikTok sur les téléphones de ses fonctionnaires

Le Premier ministre belge Alexander De Croo a annoncé, vendredi, l’interdiction pour six mois de l’usage de l’application TikTok sur des téléphones de fonction fournis par l’État fédéral, en raison du risque de détournement de données sensibles au bénéfice de la Chine.

Déjà bannie par la Commission et le Parlement européens

L’interdiction concerne la navigation sur ce réseau social avec un smartphone professionnel, mais pas l’usage sur un appareil personnel par les fonctionnaires, membres de cabinet ou ministres de l’État fédéral. La Flandre, la plus grande région du pays (le nord néerlandophone), avait déjà pris jeudi une décision similaire. Si ces appareils personnels sont utilisés à des fins professionnelles, il est néanmoins «recommandé (…) de ne pas installer l’application», précise le communiqué.

L’interdiction décidée vendredi durera six mois et sera ensuite «réévaluée». Elle a été décidée sur la base d’une analyse produite conjointement par le Centre national pour la cybersécurité et la Sûreté de l’État (renseignement civil) qui évalue les risques d’espionnage.