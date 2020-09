Coronavirus : La Belgique place le canton de Vaud en zone rouge dès vendredi

Les autorités belges déconseillent le canton de Vaud à leurs concitoyens. Tout visiteur revenant de cette région devra se soumettre à un test de dépistage et se mettre en quarantaine.

La Belgique avait placé début août Genève, Vaud et Valais sur sa liste rouge et interdit les séjours non urgents dans ces cantons. Le conseiller fédéral Ignazio Cassis était alors intervenu et Bruxelles avait retiré Vaud et le Valais de sa liste, puis Genève.