Liste des zones à risque

La Belgique pourrait faire son entrée et la Serbie sa sortie

Plusieurs pays flirtent avec le seuil fixé par l’OFSP pour figurer sur la liste de ceux pour lesquels une quarantaine est exigée. Mais Berne n’en fait pas un seuil automatique.

La Belgique au dessus

La Suisse pourrait ne pas faire de quartier et placer tout le pays sur sa liste, alors que Bruxelles, de son côté, privilégie une approche cantonale et a mis Genève sur sa liste rouge («voyages non autorisés») et les Grisons, Schaffhouse et Zoug sur liste orange («vigilance accrue»).