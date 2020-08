La Belgique retire Vaud et le Valais de la liste des zones à risque, pas Genève

Fabi 04.08.2020 à 19:07

Le déconfinement a l’avantage de mettre en évidence que la maladie est quasi partie. Ceci en regard à l’augmentation du nombre de personnes testées, le % de testés positifs est à la baisse 3.5% au lieu de 5%. Le test RT-PCR ne distingue pas les virus vivants, des virus atténués voire morts. Dans tous ces cas le test est positif même si le virus est mort! On sait qu’il y a du virus, mais on ne sait pas si il est viable et contagieux avec ce test! Depuis + de 2 mois la part de malades COVID (hôpital) est faible et devient de + en + faible en rapport aux cas positifs. A vous de déduire ce que le test RT- PCR détecte. Certes il y aura encore des victimes de tout âge, mais faut-il paralyser tout un pays et astreindre les gens à des comportements et des conditions de vie qui sont la source de bien d’autres maux? Sans compter que l’on a des traitements efficaces au stade précoce qu'il faudrait raisonnablement mettre en oeuvre pour éviter des hospitalisations inutiles.