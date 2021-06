Euro 2020 : La Belgique valide sa qualification dans la douleur

Menés par le Danemark dès la 2e minute, les Diables Rouges ont finalement remporté un match (2-1) marqué par les hommages à Christian Eriksen. Ils seront en 8es de finale.

Auteur du deuxième but de la Belgique, Kevin De Bruyne a été étincelant.

Malgré une prestation pleine de courage et de générosité jeudi à Copenhague, le Danemark n'a pas réussi à gagner pour Christian Eriksen, victime d'un malaise cardiaque samedi, et a fini par céder (1-2) face à la Belgique, qui s'est ainsi qualifiée pour les huitièmes de finale de l'Euro.

L'entrée en jeu en début de seconde période de Kevin De Bruyne, de retour après avoir été blessé au visage en finale de la Ligue des champions fin mai, a complètement changé la donne d'une rencontre chargée en émotion, à l'image de la minute d'applaudissements en l'honneur d'Eriksen, et qui avait été jusque-là dominée par des Danois survoltés.

Devant son public déchaîné, le Danemark avait pourtant réalisé une première période tonitruante marquée par l'ouverture du score de Yussuf Poulsen dès la 2e minute et plusieurs autres occasions franches. Mais ils n'ont pas réussi à maintenir leur intensité incroyable après la pause et ont manqué de réussite en fin de rencontre quand Martin Braithwaite a trouvé la barre transversale de la tête (87e).

Ambiance et émotion

Avant le coup d'envoi et durant toute la rencontre, l'émotion était vraiment palpable dans le Stade Parken, situé à moins d'un kilomètre à vol d'oiseau du Rigshospitalet où Eriksen est toujours hospitalisé en observation. Alors que «seulement» 25’000 spectateurs assistaient à la rencontre, contre 16’000 lors du match contre la Finlande, l'ambiance était phénoménale et redoublait à chaque belle action des «Rod-Hvide» (Rouges et Blancs).