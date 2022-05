Tennis: La belle aventure de Johan Nikles a pris fin

«C’est un cadeau que je me suis fait à moi-même, ainsi qu’à tous ceux qui me suivent depuis le début»

«J’aurais évidemment bien voulu voir ce qu’aurait donné un troisième set, a-t-il soufflé ensuite, sans trop s’appesantir sur les occasions manquées. À chaud, j’ai du mal à dire ce que j’aurais pu faire de mieux. Avec sa première balle, j’étais trop souvent dans les bâches et j’ai beaucoup couru. J’ai essayé d’avancer, de me mettre dedans, mais c’était compliqué.»

Le rêve a donc pris fin. Il n’en reste pas moins que le Genevois a connu la plus belle semaine de sa carrière et qu’elle lui donne des idées pour la suite. «J’aimerais d’abord remercier le public, parce qu’il y avait de nouveau une atmosphère de dingue, quand je me suis mis à mieux jouer, a apprécié Nikles. Deuxièmement, j’ai montré ici que j’avais le niveau pour battre des joueurs du top 100 et j’espère bien que d’autres opportunités se présenteront.»