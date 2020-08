La cause des chutes, selon un internaute colombien. Twitter

Les cyclistes étaient tous du même avis samedi soir: la route dans l’arrière-pays niçois, à l’occasion du grand départ de la Grande Boucle, ressemblait à une patinoire. C’est un phénomène connu, lorsque la pluie tombe sur un goudron qui n’avait plus été mouillé depuis quelque deux mois et demi. Les témoignages se ressemblaient d’ailleurs. Le bitume était couleur arc-en-ciel, à cause de l’huile qui s’y est déposée avec le temps.

Mais un compter colombien sur Twitter a lancé un pavé dans une des nombreuses flaques qui s’étaient créées près de la Promenade des Anglais. Selon «El Manillar Ciclismo», ce n’était pas le phénomène bien connu dans le coin de «verglas d’été» qui était en faute, mais... un des véhicules de la caravane publicitaire vantant les mérites d’une lessive qui était en faute.

Ce produit à base de savon ne fait pas qu’offrir gracieusement au public des doses de produit à nettoyer les habits, il ne propose pas uniquement de «gagner un an de lessive en allant sur notre site internet», il a aussi un de ses véhicules qui sillonnent les routes du Tour avant les coureurs et qui balance des bulles pour le plus grand bonheur des petits supporters.

Et d’après «El Manillar Ciclismo», c’est ça qui a rendu la route glissante samedi. «Voici semble-t-il la cause de beaucoup de chutes aujourd’hui. La voiture de la caravane publicitaire du savon X-Tra Total a largué des bombes de savon qui sont restées sur la route. Sous la pluie, la piste s’est transformée en patinoire», ont écrit les Sud-Américains, si notre espagnol n’est pas trop rouillé.