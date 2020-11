États-Unis : La belle-fille de Trump envisage de devenir sénatrice

Selon différents médias, Lara Trump, l’épouse du fils Eric du président Trump, pourrait se présenter aux élections sénatoriales en Caroline du Nord en 2022.

La Caroline du Nord est un État historiquement républicain et a voté pour Donald Trump le 3 novembre, mais avec une marge plus faible qu’en 2016. Elle est de plus en plus considérée comme un possible État-clé, c’est-à-dire susceptible de basculer d’un camp à l’autre.