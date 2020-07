Braquage à Morges

La belle-fille indigne condamnée à six ans de prison

La justice vaudoise a sanctionné la trentenaire dominicaine qui a attaqué son son ex-beau-père, patron du restaurant «Au 20e siècle» à Morges en 2015.

Le Tribunal criminel de l'arrondissement de la Côte a condamné vendredi à Nyon une Dominicaine de 30 ans à six ans de prison ferme pour brigandage et dénonciation calomnieuse. En 2015 à Morges (VD), aidée par trois complices, elle avait dévalisé le restaurant de son ex-beau-père, le blessant ainsi que sa fille.

Le verdict a été plus clément d'une année par rapport à ce qu'avait requis le Ministère public vaudois. On ignore encore si l'avocat de la jeune femme fera appel de cette condamnation auprès du Tribunal cantonal vaudois.

Un soir de 2015, cette hôtesse de l'air de formation, mère de trois enfants, et trois complices s'étaient attaqué au patron de la pinte «Au 20e siècle» à Morges et à la fille de celui-ci. Le vieil homme, âgé aujourd'hui de 73 ans, n'est autre que l'ex-mari de la mère de la prévenue dont il s'était occupé avec bienveillance par le passé.

Clémence envers un des coaccusés

Jugé par défaut, le second complice français de 43 ans est, lui, condamné à quatre ans et demi d'emprisonnement ferme alors qu'il en risquait six. Quant au dernier prévenu, un Guinéen de 39 ans, expulsé par les autorités françaises vers l'Espagne, il sera jugé séparément plus tard.