Belle gamelle de Nabilla à ski en Suisse

Saint-Moritz (GR) : La belle gamelle de Nabilla à ski

En vacances dans la station de Saint-Moritz, dans les Grisons, la femme d’affaires perfectionne son planté de bâton. Il y a encore du boulot.

Nabilla, dont la rumeur dit qu’elle attend un second bébé pour mai 2022, est en vacances en Suisse. C’est dans la station huppée de Saint-Moritz, dans les Grisons, que la femme d’affaires de 29 ans, qui a sa série documentaire sur Prime Video, son mari Thomas Vergara, 35 ans, et leur petit garçon, Milann, 2 ans et 3 mois, profitent de l’air pur.