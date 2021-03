Elle ne pense qu’à ça. «Ce ne serait même pas trop de dire que toute ma vie tourne autour de ça. Aujourd’hui, je n’ai plus le temps de faire autre chose!» Tous les jours, entre deux cours en ligne, Joana Bender s’affaire dans un coin de sa cuisine, devenu un atelier temporaire. La Genevoise de 21 ans confectionne un, deux ou même trois sacs à partir de ballons de sport pour les vendre via sa page Instagram et son site internet, La fripe à Jo. Résultat? Cela part comme des petits pains. En quelques mois, elle a vendu plus de 250 sacs et en a envoyé une quinzaine à des influenceuses pour qu’elles assurent une partie de sa promotion. Et le succès est tel, que Joana Bender décide de se professionnaliser. «J’assurais alors mes ventes via la messagerie Instagram mais il y a quelques semaines je n’arrivais vraiment plus à suivre la demande!» Un peu moins de 48 heures après le lancement du site, 80% des stocks ont trouvé preneur.