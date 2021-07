Le deux de couple composé de Barnabé Delarze et de Roman Röösli, tout d’abord. E n prenant la troisième place de sa demi-finale, dimanche, la paire a décroché sa qualification pour la grande finale. « On n’a pas fait notre meilleure course, on était crispés, on avait peur de mal faire, mais l’essentiel est acquis, a résumé le rameur lausannois (27 ans), quadruple médaillé aux Européens et aux Mondiaux depuis 2017 avec son partenaire lucernois. Et puis, nos cinq adversaires en finale, on les a déjà tous battus. Si on fait les choses bien, on peut finir tout devant. »