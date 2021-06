Euro 2020 : La belle leçon d’italien du professeur Mancini

Il était difficile de rêver d’un meilleur bulletin de notes pour l’Italie de Roberto Mancini après le premier tour: trois victoires en trois matches, sans prendre de buts et avec un enthousiasme débordant.

L’Italie se passionne à nouveau pour sa Nazionale et les tifosi ont retrouvé le goût des «nuits magiques»: à leur retour à l’hôtel, dimanche soir après la troisième victoire en trois matches contre le pays de Galles (1-0), Lorenzo Insigne, Marco Verratti et consorts ont entonné pour les supporters présents l’hymne du «Mondiale» 1990, connu de tous les tifosi.

Trois ans après le fiasco du Mondial raté en 2018, Mancini et sa troupe ont déjà gagné un sacré pari en se réconciliant avec le pays. Belles audiences à la télévision, ambiance retrouvée au Stadio Olimpico malgré une jauge limitée, et médias sous le charme. Les Azzurri sont de retour: jusqu’où peuvent-ils aller?

«Je ne sais pas si on peut aller en finale, qui peut le dire? Mais le plaisir que la Nazionale nous offre, cela me suffit, je savoure cet enthousiasme qu’elle parvient à garantir. Les sourires et les bras au ciel des Azzurri et des Italiens, cela me suffit», saluait ainsi lundi l’éditorialiste du Corriere dello Sport.