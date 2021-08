Golf - La belle remontée du Genevois de Sousa à Crans

Le joueur de 38 ans a vécu un début de journée de rêve, marqué par six birdies (-1) - au 4, au 9, au 12, au 14, au 15 et au 16 - et dix pars sur ses seize premiers trous. Si d'aventure il devait manquer le cut, il faudra it alors sans doute revenir sur son double bogey (+2) du 17, entamé par un coup de départ égaré. « Peut-être que mes trois birdies d’affilée, le troisième sur une approche rentrée au 16, m’ont excité et m’ont légèrement sorti de ma ligne de conduite, tentait-il de comprendre après son parcours. Toujours est-il que j’ai quitté le green du 17 en me disant que ce double bogey compensait mon improbable birdie du 16. »